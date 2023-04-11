МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций рос во второй половине вторника, следует из данных Московской биржи, однако приблизительно в 16.00 мск рынок перешел к резкому снижению. Источник РИА Новости на финрынке полагает, что снижение объясняется принятием Госдумой закона о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток.

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.26 мск снижается на 0,28%, до 2540,22 пункта. При этом к 17.09 мск он снижался на 0,4%, до 2537,25 пункта. А по состоянию на 15.55 мск индекс находился в "зеленой" зоне — на уровне около 2570 пунктов. За этот временной промежуток (между 15.55 мск и 17.09 мск) индекс потерял примерно 1,5%.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,77%, до 84,83 доллара за баррель.

"Думаю, что снижение российского рынка акций может быть связано с новостью касательно того, что Дума приняла закон об электронных повестках и реестре военнообязанных", — сказал источник РИА Новости на финансовом рынке.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов ранее уточнил, что многие операции будут проводиться без необходимости присутствия военнообязанного в военкомате, в том числе первичная постановка на учёт. При этом медкомиссия и профессиональный отбор будут проводиться в результате личной явки.

В свою очередь Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что после обеда инвесторы начали фиксировать прибыль по большинству акций, что привело к снижению рынка. " Нужно отметить, что в свете технической перекупленности коррекции могут быть внезапными и внушительными по глубине, поскольку рынок после фазы активного роста обычно очень чувствителен к новостному фону", — дополняет он.

Сильнее всего к 17.26 мск снижались акции расписки TCS Group (Банк "Тинькофф" (-3,74%), акции En+ Group (-2,93%), расписки Ozon (-2,85%), акции ДВМП (-2,43%) и "Аэрофлота" (-2,21%)

Бумаги АФК "Система" понижаются на 2,34% после публикации компанией отчетности по МСФО за 2022 год, зафиксировавший рост выручки компании на 18% по сравнению с показателем 2021 года, до 912,7 миллиарда рублей и рост скорректированной OIBDA на 17,3%, до 310,4 миллиарда рублей.

"Оцениваем результаты, как неоднозначные. С одной стороны, выручка корпорации оказалась в пределах ожиданий рынка, а скорректированная OIBDA оказалась даже лучше ожиданий… Однако, с другой стороны, основные активы компании демонстрируют замедление темпов роста выручки и OIBDA в финансовом результате АФК "Система". Причем, консолидация с "Эталоном" отразилась на ощутимом росте финансовых расходов компании, а также процентных выплат", — говорят аналитики "Промсвязьбанка".

Растут лишь привилегированные (+3,62%) и обыкновенные (+3%) акции "Мечела", расписки Polymetal (+3,16%), акции "Газпрома" (+2,02%) и "ПИК" (+0,78%).