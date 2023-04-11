Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника снизился на 0,54 процента
https://1prime.ru/Financial_market/20230411/840344957.html
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https://1prime.ru/Financial_market/20230411/840344957.html
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