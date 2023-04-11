МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника понизился на 0,54%, следует из данных Московской биржи. В МВФ назвали фактор, обеспечивающий поддержку российской экономике

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,54%, до 2533,69 пункта, долларовый РТС — на 1,06%, до 973,39 пункта.