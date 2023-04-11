МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы во вторник закрылись ростом после длинных пасхальных выходных, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,57%, до 7 785,72 пункта, французский CAC 40 — на 0,89%, до 7 390,28 пункта, немецкий DAX — на 0,37%, до 15 655,17 пункта.

Фондовые биржи Европы были закрыты в связи с пасхальными выходными в регионе с пятницы по понедельник, и после открытия торгов во вторник демонстрировали умеренный рост, закрывшись с такой же динамикой.

Также во вторник вышли данные по розничным продажам в еврозоне в феврале. Показатель ожидаемо снизился на 0,8% к январю. В годовом выражении при этом объем розничных продаж в еврозоне в феврале уменьшился на 3%, в то время как аналитики ожидали снижения на 3,5%.

Инвесторы также ожидают начала сезона отчетности в США, ряд отчетов будет выпущен в эту пятницу.