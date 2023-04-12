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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230412/840347137.html
Японские домохозяйства прогнозируют рост цен
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В среду стало известно о том, что доля японских домохозяйств, прогнозирующих рост цен через 12 месяцев, в марте составила 85,7% против 85,0% в декабре. Таков результат последнего... ПРАЙМ, 12.04.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В среду стало известно о том, что доля японских домохозяйств, прогнозирующих рост цен через 12 месяцев, в марте составила 85,7% против 85,0% в декабре. Таков результат последнего ежеквартального опроса, проведенного Банком Японии, пишет Reuters.
Процент домохозяйств, ожидающих роста цен через пять лет, составляет 75,4% против 76,7% три месяца назад.
Банк Японии пристально следит за этими данными и учитывает их при анализе перспектив инфляции.