МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В среду стало известно о том, что доля японских домохозяйств, прогнозирующих рост цен через 12 месяцев, в марте составила 85,7% против 85,0% в декабре. Таков результат последнего ежеквартального опроса, проведенного Банком Японии, пишет Reuters.

Процент домохозяйств, ожидающих роста цен через пять лет, составляет 75,4% против 76,7% три месяца назад.

Банк Японии пристально следит за этими данными и учитывает их при анализе перспектив инфляции.