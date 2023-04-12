МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером после того, как статистика по инфляции в США ослабила доллар, свидетельствуют данные торгов. Золото торгуется на позитивной территории

По состоянию на 20.19 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 4,65 доллара, или на 0,82%, до 2 023,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,98%, до 25,433 доллара за унцию.

Золото дорожает после того, как выпущенные министерством труда в среду данные показали замедление темпов инфляции по итогам марта до 5% в годовом выражении с 6% месяцем ранее. Статистика оказала влияние на стоимость доллара, его индекс (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,67%, что делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Снижение показателя инфляции также учтет Федеральная резервная система (ФРС) США на своем следующем заседании по учетной ставке 3 мая. Решения регулятора затрагивают стоимость доллара, и инвесторы внимательно следят за любыми сигналами о следующих шагах Федрезерва. Позже в среду вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, где трейдеры могут найти один из таких сигналов.