МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. Товарооборот России и Китая в первом квартале вырос на 38,7 процента

По состоянию на 8.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,2% — до 3 320,16 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,32%, до 2 140,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,51%, до 20 206 пунктов. Южнокорейский KOSPI растет на 0,07% — до 2 552,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,36%, до 7 317,1 пункта, японский Nikkei 225 увеличивается на 0,25%, до 28 153,5 пункта.

В четверг азиатские биржи преимущественно снижаются, в то время как инвесторы оценивают статистику из США и протокол Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованные днем ранее. Так, потребительские цены в США по итогам марта выросли на 5% в годовом выражении после роста на 6% месяцем ранее, достигнув минимума с мая 2021 года. Аналитики ожидали инфляцию на отметке 5,2%.

При этом из протокола ФРС стало известно, что часть участников заседания рассматривала сохранение базовой процентной ставки на прежнем уровне, но при этом признала целесообразность ее повышения на 25 базисных пунктов в текущих условиях. Помимо этого, центробанк спрогнозировал начало "мягкой" рецессии в стране к концу года.

Также инвесторы оценивают новость СМИ о том, что японский SoftBank продает большую часть своей доли в крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba. Так, акции Alibaba снижаются в цене на 1,98% на бирже Гонконга.