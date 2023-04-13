МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть снизились в четверг в Азии после роста на предыдущих двух сессиях. Инвесторы по-прежнему опасаются рецессии экономики США и ослабления спроса на нефть, сообщает Reuters.

Около 06.30 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 32 цента, или 0,4%, до 87,01 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI потеряли 22 цента, или 0,3%, и торговались по 83,04 доллара.

Оба контракта в среду прибавили 2% и достигли самых высоких уровней более чем за месяц, так как данные США по инфляции породили надежды на окончание цикла повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Однако уже осуществленное ужесточение денежно-кредитной политики, в рамках которого стоимость заимствований возросла до максимума с 2007 года, заставляет экспертов опасаться, что борьба ФРС с инфляцией нанесет урон росту экономики и затормозит спрос на нефть.

"Разговоры о возможной рецессии в США, на которые было обращено внимание в последних протоколах ФРС, заставляют сомневаться в перспективах спроса на нефть", — сказал Йип Джун Ронг, рыночный аналитик IG.

Индекс потребительских цен (CPI) США в марте вырос на 0,1%, тогда как экономисты ожидали его повышения на 0,2%. В феврале показатель увеличился на 0,4%. Это заставляет рынки предполагать, что ФРС может завершить цикл повышения ставок после еще одного увеличения стоимости заимствований в мае.

Руководители ФРС, оценив возможные последствия стресса в банковском секторе, прогнозируют "умеренную рецессию" экономики позднее в этом году.

"Ралли завершилось на опасениях относительно того, что рецессия экономики США ослабит спрос на нефть", — сказал Тоситака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

"Нефть WTI поднялась выше 83 долларов за баррель, приблизившись к техническому максимуму с прошлого декабря, и это также породило некоторую осторожность", — добавил он.

Рынки проигнорировали еженедельный отчет Минэнерго США, свидетельствующий о некотором увеличении коммерческих запасов нефти, объяснив этот рост отчасти переводом определенного объема нефти из стратегических резервов в коммерческие, а также падением экспорта в начале месяца.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе 1-7 апреля выросли на 597 000 баррелей, до 470,5 млн баррелей. Опрошенные Reuters аналитики ожидали их сокращения на 600 000 баррелей.

Власти США планируют вскоре пополнить стратегические запасы нефти, но намерены дождаться снижения цен на нефть. Об этом в среду заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Две недели назад рынок нефти получил повышательный импульс, так как альянс ОПЕК+ принял решение о дальнейшем сокращении добычи.

В результате этого мировой рынок нефти может столкнуться с дефицитом предложения во 2-й половине 2023 года, и это подтолкнет котировки вверх, полагает Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства (IEA).