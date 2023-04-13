МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на зерновые и сою в Чикаго в среду завершили торги ростом, чему способствовала неопределенность перспектив экспорта зерновых из Причерноморья, передает Reuters.

Фьючерсы на сою и кукурузу закрылись ростом, компенсировав часть утраченных ранее в ходе сессии позиций. В центре внимания находились обильный урожай сои в Бразилии и погодные условия в США.

Котировки пшеницы получили поддержку со стороны нового этапа обсуждения соглашения о зерновом коридоре в Черном море.

В середине марта Москва согласилась на продление сделки до середины мая, но в среду российская сторона заявила, что перспективы соглашения "не столь безоблачны", так как экспорт российских зерновых по-прежнему сталкивается с препятствиями.

"Это обеспечило поддержку рынку пшеницы и в определенной степени – кукурузы", — сказал Джек Сковиль, аналитик Price Futures Group.

При этом страны Восточной Европы призвали принять меры, чтобы ограничить поставки дешевого украинского зерна на их рынки.

Наиболее активно торгующиеся контракты на пшеницу на CBOT в среду закрылись ростом на 5 1/2 цента, по 6,79 1/2 доллара за бушель.

Соя завершила торги повышением на 7 центов, по 15,04 1/4 доллара за бушель, а кукуруза выросла на 5 центов, до 6,56 доллара за бушель.

В четверг Минсельхоз США представит еженедельный отчет по экспортным продажам.

В Минсельхозе США ожидают, что производство сои в Аргентине сократится до 23-летнего минимума, а кукурузы – до 5-летнего минимума из-за засухи.

Тем не менее в министерстве повысили оценку урожая сои в Бразилии до нового рекордного максимума. Также в Минсельхозе ожидают увеличения производства кукурузы в Бразилии в текущем сельскохозяйственном году.