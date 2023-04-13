МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов. SoftBank продолжит сокращать долю в Alibaba

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,27%, до 3318,36 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,91%, до 2127,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index — увеличился менее чем на 1%, до 20310 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,43%, до 2561,66 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,27%, до 7324,1 пункта, японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,26%, до 28156,97 пункта.

Инвесторы, в частности, оценивают новости в СМИ о том, что Soft Bank в этом году продал свои акции в китайской интернет-компании Alibaba на сумму 7,2 миллиарда долларов, тем самым сократив свою долю в компании до 3,8%. Акции Alibaba снизились в цене на 1,98% на бирже Гонконга.

Рынки всего мира также оценивают протокол заседания Федеральной резервной системы США, из которого стало известно, что часть участников заседания рассматривала сохранение учётной ставки на прежнем уровне, но при этом признала целесообразность ее повышения на 0,25 процентного пункта в текущих условиях. Помимо этого, Федрезерв спрогнозировал начало "мягкой" рецессии в стране к концу года.

"Похоже, что опасения рецессии пошатнули рисковые настроения", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс рыночный аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong). Также эксперт добавил, что протокол ФРС "подрывает разговоры о сценарии "мягкой посадки".