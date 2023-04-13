МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Канадский доллар достиг почти двухмесячного максимума против американского доллара в четверг, так как инвесторы взвешивали экономические данные США и заявления Банка Канады днем ранее, опровергающие ожидания в отношении того, что он будет снижать ставки в этом году, передает Reuters.

Доллар США продолжил недавнее падение против корзины из других основных валют, а доходность казначейских облигаций упала, когда данные указали на замедление роста цен производителей в прошлом месяце и на рост заявок на пособие по безработице в США.

Эти данные указывают на то, что повышение стоимости заимствований оказывает давление на экономику США, что может заставить ФРС сделать паузу в цикле повышения ставок после ожидаемого их повышения в следующем месяце.

Банк Канады уже взял такую паузу. В среду он оставил ключевую процентную ставку на уровне 4,50% второй раз подряд, но он придерживался осторожного тона, опровергнув вероятность понижения ставки в этом году, тогда как риск рецессии снизился.

Пара доллар США/канадский доллар упала на 0,4%, до 1,3379, самого низкого уровня с 16 февраля.

Цена на нефть, основную статью канадского экспорта, сдала часть завоеванных позиций в то время, как рынок оценивает перспективу дефицита предложения и риск рецессии в США, в крупнейшем потребителе нефти в мире.

Фьючерсы на нефть WTI упали в цене на 0,6%, до 82,74 доллара за баррель, а доходность гособлигаций демонстрирует разнонаправленную динамику.

Доходность двухлетних облигаций Канады снизилась на 2,3 базисных пункта, до 3,759%, тогда как разница в доходности между этими облигациями и аналогичными облигациями США сократилась на 2,7 б.п., до 16 б.п. в пользу американских бумаг. Это наименьшая разница с сентября