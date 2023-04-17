МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не показывают однозначной динамики, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают продолжения сезона отчетности, а также заседания крупных центробанков, запланированные на конец апреля-начало мая. Японскую Taiko Pharmaceutical оштрафовали на рекордную сумму

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,98%, до 3 370,75 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — опускается на 0,02%, до 2 136,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднимается на 0,65%, до 20 571 пункта, южнокорейский KOSPI — уменьшается на 0,17%, до 2 567,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — увеличивается на 0,12%, до 7 370,8 пунктов, японский Nikkei 225 — сокращается на 0,01%, до 28 489,5 пункта.

В ходе торгов инвесторы оценивают базовые факторы рынка, связанные с экономическими перспективами. Среди важных событий — сезон корпоративной отчетности и монетарная политика крупных мировых ЦБ.

Финотчетности могут указать трейдерам на ситуацию в экономике, включая как данные о прибыли, так и прогнозы компаний. В то же время основное внимание по ставкам будет обращено к Федеральной резервной системе (ФРС) США, чье заседание запланировано на 2-3 мая, по итогам на пресс-конференции выступит председатель регулятора Джером Пауэлл. По данным CME Group, 80,9% аналитиков закладывают очередное повышение учетной ставки ФРС в мае — на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых.

"Рынки страдают больше от жары, чем от света, поскольку гиперчувствительность прогнозов политики ФРС к американским статданным продолжает подпитывать чрезмерную волатильность", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank Тан Бун Хен (Tan Boon Heng).