МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник остаются почти без изменений. Как сообщает Reuters, инвесторы ожидают данных Китая, которые могут указать на признаки восстановления экономики второго по величине потребителя нефти в мире.

Около 10.18 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 13 центов, до 86,18 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 19 центов, до 82,33 доллара за баррель.

Данные по ВВП Китая, публикация которых состоится позже на этой неделе, могут поддержать цены на сырьевые товары. Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует, что на 1-й квартал придется основная доля повышения спроса в 2023 года.

Данные по ВВП Китая выйдут в 02.00 по Гринвичу во вторник.

"Фьючерсы на нефть держатся в диапазоне в начале недели… сокращение добычи ОПЕК и других стран, о котором объявили две недели назад, уже полностью учтено в ценах", — отметила Вандана Хари, основатель Vanda Insights.

"Нефтяные цены обвалились на фоне ухудшения настроений на финансовых рынках", так как опасения относительно рецессии по-прежнему омрачают перспективы спроса, добавила она.

Экспорт нефти из северного Ирака в турецкий порт Джейхан по-прежнему приостановлен, спустя почти три недели после того, как арбитражный суд обязал Анкару выплатить Багдаду компенсацию за экспорт из Иракского Курдистана без согласия Ирака.