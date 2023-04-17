МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Котировки пшеницы на CBOT в понедельник растут. Москва сигнализирует, что может отказаться от продления зерновой сделки, в то время как некоторые страны Восточной Европы приостановили импорт зерна из Украины, пишет Reuters.

Кукуруза снижается на прогнозах благоприятной погоды в сельскохозяйственных регионах США, тогда как соя дорожает на фоне сокращения экспорта из Аргентины.

Около 11.32 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT выросли в цене на 0,2%, до 6,84 1/4 доллара за бушель. Кукуруза подешевела на 0,08%, до 6,65 3/4 доллара за бушель, в то время как соя торговалась с повышением на 0,5%, по 15,08 доллара за бушель.

"Участники рынка пшеницы по-прежнему оценивают дальнейшие перспективы зерновой сделки на фоне заявлений России и запрета на импорт украинского зерна в некоторых восточноевропейских странах, введенного для защиты местных фермеров", — отметил Мэтт Аммерманн из StoneX.

"В последнее время в регионах выращивания твердой краснозерной озимой пшеницы в США прошли дожди, что может оказать давление на котировки. Однако посевам нужно больше влаги", — добавил он.

Польша и Венгрия в субботу запретили импорт некоторых украинских сельхозпродуктов, поскольку местные фермеры пострадали от падения цен. Киев хочет добиться возобновления транзита зерна через Польшу.

"Погода в США на прошлой неделе была хорошей для сева кукурузы, — говорит Аммерманн. — Фермеры в США вряд ли столкнутся с задержками в посевной кампании, как это было в прошлом году, поэтому премия за риск будет минимальной".

"Экспортные продажи американской кукурузы в Китай на прошлой неделе были высокими, однако существуют опасения, что некоторые импортеры могут переключиться на кукурузу из Бразилии до осуществления поставок из США", — подчеркнул он.

Экспорт сои из Аргентины остается слабым на фоне низкого урожая.

"Поддержку котировкам сои оказывает низкий экспорт из Аргентины, поскольку засуха нанесла ущерб посевам. Однако это уже старый инфоповод, и все большее внимание рынка привлекает обильный урожай в Бразилии", — говорит Аммерманн.

"Ходят разговоры о том, что несколько партий бразильской кукурузы были проданы на Восточное побережье США. По слухам, эти сделки были заключены несколько недель назад, а объем партий не столь высокий, чтобы удивить рынки. Однако участники рынка обсуждают, повторится ли это", — заключил он.