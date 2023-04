МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник показывают слабую динамику, инвесторы ждут продолжения сезона отчетности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. В Турции назвали страны Европы, заинтересованные в покупке газа через хаб

По состоянию на 17.06 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,06% — до 33905,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,08%, до 12114,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,05%, до 4135,38 пункта.

В пятницу в США начался сезон отчетности, о своих финансовых результатах отчитались такие крупные банки, как JP Morgan Chase & Co., Wells Fargo и Citigroup. Во вторник о своих показателях за прошлый квартал сообщат Bank of America, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, а также Johnson & Johnson.

"Ситуация с текущим сезоном отчетности довольно непрозрачна. Банки на прошлой неделе сообщили о результатах, которые оказались лучше, чем ожидалось, но мы должны увидеть, какими будут отчеты всех остальных компаний", — цитирует агентство Блумберг главу валютной стратегии швейцарской UBP Петера Кинзеллу (Peter Kinsella).

В понедельник трейдеры отыгрывают корпоративные новости. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics рассматривает возможность заменить на своих устройствах Google на другой поисковик по умолчанию — это будет Bing Microsoft, передала газета The New York Times со ссылкой на внутреннюю переписку Google. На этом фоне акции Alphabet (владеющей Google) дешевеют на 3,3%, Microsoft — дорожают на 0,6%.