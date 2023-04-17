МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Золото в понедельник вечером дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США и укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 18.20 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 13,1 доллара, или на 0,66%, до 2 002,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 1,48%, до 25,078 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,62%, до 102,18 пункта. Чем дороже доллар, тем ниже спрос на золото, так как этот драгоценный металл становится менее доступным для покупки в другой валюте.

Также снижению котировок золота способствует рост доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 3,595% с уровня прошлого закрытия в 3,522%. Гособлигации США — альтернативное золоту направление "безопасных" инвестиций, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Рыночный аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada), мнение которого приводит портал MarketWatch, считает, что стоимость золота "сдерживается растущим индексом доллара и распродажей облигаций, поскольку вероятность повышения ставки ФРС на 25 пунктов через две недели возросла, в то время как трейдеры также оценивают риски серьезной рецессии".