МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам понедельника заметно вырос по широкому кругу активов на позитивном внешнем фоне и корпоративных историях, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. В США рассказали, как Россия может обходить потолок цен на нефть

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,61% — до 2596,11 пункта, долларовый РТС – на 2,21%, до 1004,62 пункта.

"Внешний фон в понедельник сопутствовал росту индексов. Цены на нефть оставались стабильными после повышения в конце прошлой недели, а настроения на глобальных рынках улучшились. Также инвесторов стимулируют к покупкам отдельные дивидендные истории", — говорит София Кирсанова из УК "Первая".

"Помимо высоких цен на сырье и умеренно позитивных настроений на глобальном рынке, поддержку российскому рынку акций оказывал ряд локальных корпоративных историй", — отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее рынка выросли акции ТМК (+9,31%), продолжающие дорожать на ожиданиях рекомендаций совета директоров 20 апреля по дивидендам по итогам 2022 года.

"Российское правительство одобрило продажу ПАО "Новатэк" 27,5% акций "Сахалинской энергии", которые принадлежали британской компании Shell, за почти 95 миллиардов рублей. Резкое увеличение мощностей российской нефтегазовой компании вновь привлекло внимание инвесторов в этому эмитенту. Появившаяся информация о возобновлении закачки газа в хранилища в Европе способна дать новый импульс ценам на газ, что потянет за собой котировки газовых компаний", — говорит Михаил Армяков из "РСХБ Управление Активами".

Акционеры одного из крупнейших в РФ производителей водки и импортеров крепкого алкоголя "Белуга Групп" одобрили выплату дивидендов по результатам 2022 года в размере 400 рублей на акцию. Акции компании растут на 1,38%.

Также в лидерах роста – акции "Соллерса" (+12,42%), ИСКЧ (+8,18%), привилегированные акции "Мечела" (+7,84%), акции "Полюса" (+4,92%), расписки ГК "Эталон" (+4,38%).

Снизились по итогам основных торгов акции "Росгосстраха" — на 1,05%.

ПРОГНОЗЫ

Во вторник на динамику рынка может повлиять утренняя экономическая статистика из Китая – если она укажет на существенный восстановительный рост экономики Поднебесной, спрос на риск у инвесторов может усилиться, что поддержит рост индекса Мосбиржи к 2600 пунктов, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Из международных корпоративных и событий на неделе стоит обратить внимание на продолжение периода отчетности американских компаний. Тем более, что в ближайшие дни будут отчитываться крупные банки — сектор вызывавший в последнее время больше всего вопросов. Большинство уже представивших результаты компаний оказались выше прогнозных ожиданий аналитиков, что дает дополнительный позитив. Тем более, что ожидания по дальнейшему повышению ставки все больше сводятся к тому, что ФРС США возьмет паузу в цикле ее роста", — отмечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

Его прогноз по индексу Мосбиржи на 18 апреля – динамика в пределах 2560 — 2580 пунктов.