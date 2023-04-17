МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. В понедельник котировки нефти снижаются на фоне укрепления доллара. Кроме того, инвесторы опасаются очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в мае, которое может обрушить надежды на восстановление экономики, сообщает Reuters.

Около 15.14 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 97 центов, или 1,1%, до 85,34 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 1,04 доллара, или 1,3%, до 81,48 доллара за баррель.

Курс доллара и доходность казначейских облигаций растут, делая номинированную в долларах нефть дороже для держателей иных валют. В понедельник индекс доллара прибавил около 0,65%.

"Доллар укрепляется, и, похоже, это оказывает небольшое понижательное давление на нефтяной рынок", — отметил Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.