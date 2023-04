МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы в понедельник преимущественно слабо снизились в ожидании продолжения сезона отчетности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,1%, до 7879,51 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,28%, до 7498,18 пункта, немецкий DAX — на 0,11%, до 15789,53 пункта.

В пятницу начался сезон отчетности, о своих финансовых результатах отчитались такие крупные американские банки, как JP Morgan Chase & Co., Wells Fargo и Citigroup. Во вторник о своих показателях за прошлый квартал сообщат Bank of America, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, а также Johnson & Johnson. Из европейских компаний на этой неделе отчитаются Heineken, Volvo и Renault.

"Акции сегодня во второй половине дня снижались, так как в календаре мало событий, а завтра ожидаются отчеты компаний", — цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного аналитика IG Криса Бошама (Chris Beauchamp).

Также во вторник ожидается европейская статистика. Аналитики прогнозируют, что безработица в Великобритании за декабрь-февраль осталась на уровне ноября-января в 3,7%, а индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле вырос до 15,3 пункта с 13 пунктов в марте.