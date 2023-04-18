МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Котировки золота во вторник растут на фоне ослабления доллара США после снижения по итогам двух сессий подряд. Инвесторы ждут большей ясности относительно перспектив денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), передает Reuters.

Около 04.57 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 2001,09 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,2%, до 2011,10 доллара за унцию.

"Учитывая резкие колебания цен, наблюдающиеся в последнее время, и отсутствие важных экономических данных на этой неделе следует ожидать, что котировки золота консолидируются в диапазоне 1980-2020 долларов за унцию", — отметил Кристофер Вонг из OCBC.

Индекс доллара снизился на 0,1% против корзины других основных валют. Снижение доллара делает золото менее дорогим для держателей других валют.

Цены на золото снизились до примерно 2-недельного минимума в понедельник после выхода отчета Федерального резервного банка Нью-Йорка, согласно которому производственная активность в зоне его ответственности в апреле выросла впервые за пять месяцев. Кроме того, настроения среди американских компаний, занимающихся строительством домов на одну семью, в апреле улучшились четвертый месяц подряд. Эти данные усилили ожидания повышения процентной ставки ФРС в мае.

Согласно CME FedWatch, участники рынка оценивают вероятность повышения ставок ФРС на 25 базисных пунктов в мае в 86,7%.

Золото используется для хеджирования рисков в условиях высокой инфляции и экономической неопределенности, однако повышение процентной ставки делает этот металл менее привлекательным для инвесторов.

Инвесторы ожидают заявлений руководителей ФРС на этой неделе, а с 22 апреля наступит период тишины в преддверии следующего заседания центробанка, намеченного на 2-3 мая.

"Существует слишком много рисков, связанных с данными по заработным платам, политическими и геополитическими факторами, а также действиями центробанков", — отметил Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA. По его словам, незначительного усиления рисков будет достаточно, чтобы спровоцировать приток средств в активы-убежища, и по-прежнему существует вероятность роста цен на золото к рекордным максимумам.

Восстановление экономики Китая, являющегося крупнейшим в мире потребителем золота, в 1-м квартале ускорилось. ВВП Китая в 1-м квартале вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив ожидания аналитиков.

Спот-цены на серебро снизились на 0,4%, до 25,02 доллара за унцию, платина подешевела на 0,1%, до 1046,55 доллара за унцию, а палладий снизился в цене на 0,2%, до 1562,26 доллара за унцию.