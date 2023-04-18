МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Котировки природного газа в Европе растут на фоне прогнозов более прохладной и менее ветреной погоды, которая может поддержать спрос в период пополнения запасов, сообщает Reuters.

На этой неделе в Германии ожидаются необычно низкие температуры воздуха, а в Великобритании похолодание ожидается на следующей неделе, согласно прогнозам Maxar Technologies.

Генерация ветровой электроэнергии на следующей неделе в этих странах может снизиться, что приведет к повышению спроса на топливо. В Великобритании во вторник природный газ являлся основным источником, используемым для электрогенерации, согласно данным Национальных электросетей Великобритании.

В Европе начинают восполнять запасы природного газа. В последние дни запасы в среднем заполнены примерно на 57%, согласно данным Gas Infrastructure Europe. Между тем ежегодные регламентные работы на объектах инфраструктуры в Норвегии на следующей неделе могут поспособствовать более ограниченному предложению.

"Следует отметить, что потенциал снижения цен намного меньше, чем потенциал их роста, и инвесторам нужно быть готовыми к неожиданным колебаниям, если будут подходящие для этого условия, — отмечают в Alfa Energy. — Перебои с поставками природного газа из Норвегии, вероятно, поддержат цены в краткосрочной перспективе, а затем котировки, скорее всего, будут держаться в диапазоне (до конца этой недели)".

Около 07.17 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF торговались с повышением на 1,3%, по 41,66 евро за мегаватт-час. В последние дни котировки в основном оставались у флэтовой линии. Фьючерсы на газ в Великобритании выросли в цене на 1,5%.