МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник снижаются вторую сессию подряд. Как сообщает Reuters, позитивные экономические данные Китая не смогли отвлечь внимание инвесторов от возможного повышения процентной ставки в США и сомнений в перспективах экономического роста.

Кроме того, нефтяные цены оказались под давлением, так как правительство Ирака и Региональное правительство Курдистана принимают меры для возобновления экспорта нефти из турецкого порта Джейхан после приостановки в прошлом месяце.

Около 09.08 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились на 28 центов, или 0,3%, до 84,48 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 30 центов, или 0,4%, до 80,53 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии котировки росли.

"Дальнейшая динамика (нефтяных цен) будет зависеть от мирового экономического роста и от того, сможет ли экономика выдержать недавние трудности, в особенности, в США, где ужесточение условий кредитования может оказать значительное давление на экономический рост до конца года", — отметил Крейг Эрлам из OANDA.

Ранее в ходе сессии цены на нефть росли на фоне данных Китая. ВВП страны в 1-м квартале вырос сильнее, чем ожидалось, на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, загруженность китайских НПЗ в марте достигла рекордного максимума, что также поддержало котировки.