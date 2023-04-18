МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Цены на медь во вторник растут, поскольку данные указали на более стремительный, чем ожидалось, рост экономики Китая, сообщает Reuters. Между тем олово торгуется с повышением второй день подряд на опасениях по поводу предложения из Мьянмы.

Около 10.56 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с повышением на 0,2%, по 8980,50 доллара за тонну.

Котировки меди упали с максимума 9550,50 доллара, достигнутого в январе, поскольку восстановление спроса в Китае не смогло нивелировать замедление экономического роста в других странах.

Согласно опубликованным во вторник данным, ВВП Китая в 1-м квартале 2023 года вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как аналитики ожидали роста на 4%.

Однако рост по большей части связан с увеличением потребления, активности в сфере услуг и расходов на инфраструктуру, в то время как промышленное производство замедлилось.

Промышленные заказы в Китае в последние недели снизились, отметил Дэн Смит из Amalgamated Metal Trading.

"Спрос (на медь) может немного сократиться в оставшуюся часть апреля и, вероятно, в мае", — полагает он. Смит ожидает, что цены на медь могут снизиться к 8800 долларам за тонну.

Трехмесячные фьючерсы на олово на LME выросли в цене на 2%, до 27 900 долларов за тонну. В понедельник котировки подскочили на 10,1%, поскольку штат Ва в Мьянме может приостановить добычу этого металла.

В Yunnan Tin во вторник заявили, что приостановка добычи олова в Мьянме, которая является крупным производителем этого металла, может привести к дальнейшему сокращению мирового предложения.

"Ралли (цен на олово) оказалось несколько чрезмерным", — полагает Смит, добавив, что он ожидает отката цен. Смит сомневается, что добыча олова в Мьянме будет приостановлена.

Алюминий на LME торговался с повышением на 1,3%, по 2410 долларов за тонну, несмотря на увеличение запасов этого металла на складах LME и данные, указавшие на рост производства алюминия в Китае в марте, хотя и более низкими темпами, чем в прошлые месяцы.

Цинк вырос в цене на 0,4%, до 2842 долларов за тонну, свинец подорожал на 0,7%, до 2128 долларов за тонну, а никель прибавил 0,8%, до 24 900 долларов за тонну.