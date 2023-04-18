МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Во вторник цены на пшеницу в Чикаго выросли до почти 3-недельного максимума, поскольку неблагоприятные условия для созревания урожая в США и запрет ряда восточноевропейских стран на импорт украинского зерна усилили опасения по поводу мирового предложения, передает Reuters.

Кукуруза дорожает на фоне рисков, связанных с поставками из Украины и нестабильными погодными условиями для сева в США.

Соя также продолжает торговаться на позитивной территории. Рынок получает поддержку на фоне активного спроса со стороны переработчиков сои в США в марте и роста цен на пищевое масло, вызванного риском приостановки экспорта из Украины.

Приостановка инспекции судов, которая необходима по условиям соглашения о вывозе зерна из Причерноморья, подстегнула опасения по поводу перспектив поставок из Украины. Ранее Москва пригрозила выйти из сделки в следующем месяце. Впрочем, во вторник инспекция возобновилась.

"Похоже, сейчас экспорт украинского зерна находится под угрозой как никогда ранее", — отметили в Copenhagen Merchants.

Тем не менее реакция рынка оказалась сдержанной: многие ожидают, что страны ЕС договорятся о продолжении транзита украинского зерна для последующего экспорта. Кроме того, продолжение обильного экспорта российской пшеницы также сказывалось на рынке.

Согласно опубликованным данным Минсельхоза США, доля посевов озимой пшеницы в "хорошем" или "превосходном" состоянии на отчетной неделе составила 27%, не изменившись по сравнению с предыдущей неделей. Это минимум для текущего времени года.

Между тем сев кукурузы по состоянию на 16 апреля был завершен на 8%. При этом средний прогноз аналитиков предполагал 10%, а средний 5-летний показатель составляет 5%.

В 10.54 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу выросли в цене на 1,0%, по 7,14 доллара за бушель, ранее достигнув максимума с 29 марта.

Фьючерсы на сою на CBOT торговались с повышением на 0,9%, по 14,98 3/4 доллара за бушель. Кукуруза подорожала на 0,4%, до 6,45 1/4 доллара за бушель.