МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 19 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|4,5%
|4,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|1,1%
|0,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|10,4%
|9,8%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (март)
|-0,1%
|-0,3%
|12:00
|EUR
|Евозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|5,7%
|5,7%
|12:00
|EUR
|Евозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,8%
|0,9%
|12:00
|EUR
|Евозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|6,9%
|6,9%
|12:30
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|2,32%
|13:35
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (март)
|244 тыс
|237,8 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (март)
|-0,4%
|0%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|0,597 млн барр
|-2,464 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,409 млн барр
|0,622 млн барр
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|19:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций
|3,909%
|21:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|событий не запланировано
https://1prime.ru/Financial_market/20230418/840408305.html