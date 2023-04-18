МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Золото во вторник вечером дорожает после снижения более чем на 2% в течение двух предыдущих торговых дней, следует из данных торгов и комментария аналитика. Российский рынок агрострахования с господдержкой вырос на 47 процентов

По состоянию на 18.37 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 15,55 доллара, или на 0,77%, до 2 022,45 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,89%, до 25,312 доллара за унцию.

За две предыдущие торговые сессии стоимость золота опустилась на 2,32%, а стоимость серебра снизилась на 3,25%. Снижению цены драгметалла способствовало укрепление доллара. Чем дороже доллар, тем ниже спрос на золото, так как этот драгоценный металл становится менее доступным для покупки в другой валюте. Также к удешевлению золота привело удорожание американских госбондов.

"Золото пытается залечить глубокие раны, нанесенные недавней распродажей, в результате которой цены упали более чем на 2% за два дня", — цитирует портал MarketWatch рыночного аналитика FXTM Лукмана Отунугу (Lukman Otunuga).