МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник стабилизировались. Как сообщает Reuters, позитивные данные по экономике Китая, второго крупнейшего потребителя нефти в мире, нивелируют опасения по поводу того, что повышение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) может привести к замедлению экономики США.

Около 15.15 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались у флэтовой линии, по 84,76 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на WTI выросли в цене на 12 центов, или 0,2%, до 80,95 доллара за баррель.

"Ожидается, что ФРС в следующем месяце вновь повысит процентную ставку, что может оказать давление на спрос", — отметил Деннис Кисслер из BOK Financial.

Между тем власти Ирака и региональное правительство Курдистана предпринимают шаги к возобновлению поставок нефти из северного Ирака через турецкий порт Джейхан, что оказывает давление на котировки.

Доллар США во вторник снижается, утратив достигнутые ранее в ходе сессии позиции. Ослабление доллара делает нефть, номинированную в американской валюте, более доступной для держателей иных валют.