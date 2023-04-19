МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть резко упали в среду, потеряв 2%, так как вероятность повышения процентных ставок в США, которое может затормозить рост активности и потребление нефти, затмила сильные экономические данные Китая, сообщило агентство Reuters.

Около 09.29 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent потеряли 1,70 доллара, до 83,07 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на нефть WTI упали на 1,64 доллара, до 79,22 доллара за баррель.

Во вторник президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что стоимость заимствований, вероятно, будет повышена еще один раз в рамках продолжающейся борьбы с инфляцией.

Участники рынка видят 86%-ю вероятность увеличения ставок ФРС в мае на 25 базисных пунктов.

Руководители Европейского центрального банка также обеспокоены темпами инфляции и предполагают, что необходимость в повышении ставок будет сохраняться.

"Опубликованные вчера данные, свидетельствующие об ускорении экономики Китая, не смогли обеспечить базу для ралли цен на нефть", — отметил Стивен Бреннок из PVM.