МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднимается примерно на 1%, акции "Лукойла" вывели индекс Мосбиржи в зеленую зону, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. ЦБ предложил ограничить торги акциями недружественных компаний ВПК

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.23 рос на 0,92% — до 2630,5 пункта, долларовый РТС — на 1,43%, до 1018,96 пункта. В первой половине торгового дня индекс Мосбиржи снижался и уходил под отметку в 2600 пунктов.

"Акции индексного тяжеловеса "Лукойла" вытягивают вверх российский индекс, который торговался с понижательной динамикой в первой половине дня. Акции выстрелили вверх после рекомендации совета директоров о выплате 438 рублей дивидендов на акцию по итогам 2022 года (дивдоходность 9,3%)", — говорит Анна Буйлакова из ГК "Финам".

"Умеренная коррекция нефтяных цен и рекомендация совета директоров "Лукойла" выплатить солидные дивиденды за 2022 год дала рынку импульс к росту. Это вернуло оптимизм, связанный с ожиданиями высоких дивидендных выплат от других крупных компаний. Данная идея ранее выступала ключевым драйвером роста нашего рынка", — также замечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

Акции "Лукойла" растут на 3,3,9% и уже поднимались на 4,28%, до 4734 рублей после рекомендации совета директоров компании по дивидендам. Эмитентов евробондов обяжут выпускать замещающие облигации

В тоже время акции ТМК падают на 8,3% и уже падали на 9,09%, до 104 рублей после рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

Также в лидерах роста – префы "Сургутнефтегаза" (+3,04%), бумаги "Башнефти" (префы растут на 6,05%, ее обыкновенные акции – на 2,62%), бумаги "Татнефти" (префы поднимаются на 2,56%, ее обыкновенные акции – на 2,12%).

Без новостей растут акции ВТБ (+3,62%).

Кроме того, в лидерах роста — акции "Яндекса" (+4,69%), "Магнита" (+2,5%), "Полюса" (+1,95%), Polymetal (+1,46%). Россия увеличила вложения в американские государственные облигации

Помимо ТМК, сильнее всего снижаются акции банка "Уралсиб" (-1,66%), Росбанка (-1,59%), бумаги "Мечела" (префы снижаются на 2,82%, обыкновенные акции – на 2,31%), акции "Северстали" (-1,52%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На дивидендных новостях сегодня индекс Мосбиржи имеет неплохие шансы завершить день в умеренном плюсе, но из-за перекупленности в ближайшие дни вероятно усиление давления продавцов, полагает Буйлакова.

"Индекс Мосбиржи весьма бодро развернулся после утренней просадки и далеко не последнюю роль в этом сыграли бумаги "Лукойла". Вполне хорошие дивиденды по этой бумаги вернули веру местных инвесторов к тому, что компании способны к щедрости. Поэтому до конца дня этот настрой вполне может сохраниться. При этом рост происходит и в других бумагах с дивидендным потенциалом, как, например, Сбербанк, "Новатэк" и "Роснефть", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Research".