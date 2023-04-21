МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу упали примерно на 1%, так как рынки видят приверженность Федеральной резервной системы (ФРС) США борьбе с инфляцией. Это означает, что стоимость заимствований будет оставаться высокой в течение длительного времени и оказывать негативное влияние на котировки золота, пишет Reuters. По итогам недели цены могут продемонстрировать самое сильное почти за два месяца падение.

Около 10.22 по Гринвичу золото на рынке спот снизилось на 0,8%, до 1988,22 доллара за унцию. За истекший период недели контракты потеряли 0,7%, что является максимумом с конца февраля. Фьючерсы на золото на COMEX упали на 1%, до 1999,70 доллара.

Инвесторы пересматривают ожидания относительно дальнейшей траектории процентных ставок ФРС, принимая во внимание жесткую риторику некоторых представителей центрального банка, и это отражается на котировках золота, сказал Карло Альберто де Каса, аналитик Kinesis Money.

Участники рынка предполагают, что стоимость заимствований будет оставаться высокой в течение более длительного, чем ожидалось ранее, времени, и в мае ФРС повысит ставки еще раз, добавил он.

Рост процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Вероятность повышения процентных ставок ФРС в мае на 25 базисных пунктов оценивается как 88%, что обеспечивает доллару возможность для роста по итогам первой более чем за месяц недели. Золото же стало менее доступным для держателей иных валют.

В четверг руководители ФРС заявили, что инфляция остается "существенно выше" целевого 2-процентного уровня. Центральному банку США необходимо продолжать работу для ослабления слишком высокой инфляции, заявила в четверг управляющая ФРС Мишель Боуман.

На следующей неделе инвесторы будут ждать выхода отчета по ВВП США и индекса цен расходов на личное потребление (PCE).

Эти данные могут спровоцировать небольшое изменение цен, однако более четкая динамика будет возможна только после майского заседания ФРС, считают аналитики Commerzbank.

Опасения относительно устойчиво высокой инфляции также могут побудить Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысить ставки в мае, 12-й и 7-й месяцы подряд соответственно.

Серебро на рынке спот потеряло 0,8%, до 25,08 доллара за унцию, и может продемонстрировать падение по итогам первой за шесть последних недель.

Платина подорожала на 0,4%, до 1097,41 доллара, а палладий подорожал на 0,9%, до 1601,08 доллара.