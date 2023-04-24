МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается, хотя в самом начале торгов терял более 1% вслед за акциями "Газпрома", которые дешевели на 6% в отсутствие особых новостей, следует из данных Московской биржи. Эксперты раскрыли, что будет с рублем на следующей неделе

Индекс Мосбиржи к 10.12 мск снижается на 0,24%, до 2633,67 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,06%, до 1018,6 пункта.

Акции "Газпрома" в то же время дешевеют на 1,28%, до 179,4 рубля, а минутами ранее их стоимость падала на 6,1%, до 170,63 рубля.