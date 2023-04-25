МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник утром перешел к снижению после незначительного роста на открытии торгов, следует из данных Московской биржи. Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару и евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.53 мск снижался на 0,25%, — до 2628,82 пункта, долларовый РТС — на 0,47%, до 1016,09 пункта. В начале торгов индекс Мосбиржи поднимался в пределах 0,2%, а РТС понижался в пределах 0,1%.

Сильнее всего (на 6,35%) снижаются акции "Белуги" после дивидендной отсечки в понедельник. Также дешевеют расписки X5 Retail Group (-1,33%), акции "Юнипро" (-1,06%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-1,02%) и акции "Газпрома" (-0,88%)

В лидерах роста оказались бумаги девелоперов. Акции ЛСР растут на 3,53%, "Эталона" — на 2,37%, ПИК — на 2,35%, "Самолета" — на 2,11%.

Кроме этого, рост демонстрируют бумаги Qiwi (+3,07%), ДВМП (+1,34%), "Русснефти" (+1,07%) и "Русгидро" (+0,42%).

Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что во вторник индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2600-2650 пунктов, а внимание инвесторов будет сфокусировано в основном на бумагах компаний, ориентированных на внутренний рынок.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" в свою очередь отмечает, что особых драйверов для роста главных "голубых фишек" российского рынка сейчас нет, поскольку почти все дивидендные истории отыграны. В связи с этим он ожидает, что эти бумаги будут стремиться уйти в боковик или даже снизиться.