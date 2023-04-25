МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 26 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (1кв2023) 7,8% 6,9%
4:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1кв2023) 1,9% 1,3%
4:30 AUD Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1кв2023) 1,7% 1,4%
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (май) -29,5 -27,9
10:30 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
11:30 GBP Великобритания — Производительность труда (4кв2022) 0,9% 0,3%
12:20 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Керстин аф Йокник    
13:00 EUR Франция — Общее число безработных 2,781 млн 2,79 млн
15:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (март) -0,1% -0,2%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (март) -1,0% 0,7%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (март) -91,99 млрд долл -89 млрд долл
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (март) 0,3% 0,1%
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) -3,6% -0,3%
16:45 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Аннели Туоминен    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -4,581 млн барр -1,667 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,088 млн барр 0,667 млн барр
20:00 USD США — Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот 3,665%  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
10:00 мск RUB Группа Мать и дитя — ГОСА (реестр закрыт 31.03.2023, в очной форме /клинический госпиталь "Лапино"/, назначение директоров компании)    
  RUB Трансконтейнер — СД (вопрос выплаты див-дов 2022)    

 