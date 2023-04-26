МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды снизился на 0,25%, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа оценила долю компаний IT-сектора в дебютных размещениях облигаций

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,25%, до 2620,33 пункта, долларовый РТС – на 0,28%, до 1011,06 пункта.