МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника упал на 2,1%, следует из данных Московской биржи. "Лукойл" увеличил экспорт российской нефти на 14,1 процента в 2022 году

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 2,07%, до 2580,51 пункта, долларовый РТС — на 1,34%, до 1019,67 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 65 копеек, до 79,6 рубля.