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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230502/840520808.html
Российский рынок акций в основную сессию упал на 2,07 процента
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Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника упал на 2,1%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 2,07%, до... ПРАЙМ, 02.05.2023
рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника упал на 2,1%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 2,07%, до 2580,51 пункта, долларовый РТС — на 1,34%, до 1019,67 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 65 копеек, до 79,6 рубля.