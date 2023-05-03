МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. В среду котировки золота удерживаются выше ключевого уровня 2000 долларов. Как сообщает Reuters, инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам, которое будет обнародовано позднее в среду.

Около 06.48 по Гринвичу спот-цены на золото колебались в узком диапазоне шириной 5,48 доллара, удерживаясь на уровне 2017,09 доллара за унцию. Во вторник цены прибавили более 1%, поскольку доходность гособлигаций упала из-за усиления опасений по поводу новых проблем в банковском секторе США.

Фьючерсы на золото торговались с повышением на 0,1%, по 2025,60 доллара за унцию.

Итоги заседания ФРС будут обнародованы в 18.00 по Гринвичу. Большинство инвесторов ожидают, что центробанк США решит повысить ставки на 25 базисных пунктов. Кроме того, они надеются уловить намеки на дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике.

"Если ФРС неожиданно решит взять паузу (в повышении ставок), это будет означать усиление банковского кризиса и может толкнуть вверх цены на золото", — считает Клиффорд Беннетт, главный экономист ACY Securities.

Золото считается инструментом хеджирования инфляционных и экономических рисков, однако повышение процентных ставок ослабляет привлекательность этого драгоценного металла, который не приносит гарантированного дохода.

Согласно опубликованным во вторник данным, число открытых вакансий на рынке труда США в марте сократилось, а число увольнений в корпоративном секторе выросло до максимума более чем за два года. Все это указывает на некоторое охлаждение рынка труда.

Если неопределенность в отношении банковского кризиса и опасения по поводу возможного дефолта по госдолгу США будут сохраняться, доллар может ослабнуть, а цены на золото получат поддержку, считает Беннетт.

Во вторник республиканцы в Сенате призвали президента США Джо Байдена принять предложенный законопроект о повышении потолка госдолга или же выдвинуть встречное предложение. При этом высокопоставленный представитель демократов заявил, что на следующей неделе Сенат может попытаться продвинуть "чистое" предложение о повышении лимита госдолга.

Между тем Пертский монетный двор сообщил о снижении продаж золотых монет и слитков в апреле более чем на 6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как продажи монет и слитков из серебра достигли 6-месячного пика.

Спот-цены на серебро упали на 0,5%, до 25,27 доллара за унцию.

Цены на платину снизились на 0,1%, до 1064,94 доллара за унцию, а палладий подорожал на 0,6%, до 1438,25 доллара за унцию.

Аналитики понизили прогнозы цен на палладий после 60-процентного падения котировок, однако увеличение производства автомобилей должно сдерживать любые продажи на рынке металла, согласно опросу Reuters.