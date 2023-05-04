МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в четверг опускаются после итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и выступления главы регулятора днем ранее, свидетельствуют данные торгов. США увеличили экспорт в Россию в марте

По состоянию на 16.57 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,65%, до 33 198,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,39%, до 11 978,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,52%, до 4 069,45 пункта.

ФРС по итогам майского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до уровня 5-5,25% годовых. На пресс-конференции председатель Джером Пауэлл дал рынкам сигнал о том, что повышение может стать последним в цикле ужесточения кредитно-денежной политики регулятора.

В то же время глава центробанка указал, что не стоит ожидать понижения ставки ФРС до конца этого года. По данным CME Group, 93,4% аналитиков ожидают сохранения ставки в июне на текущем уровне, а на декабрь почти половина закладывают ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Таким образом, майское повышение может стать десятым подряд и последним в цикле повышений.

Акции Paramount Global дешевеют на 21,64% после выхода слабого финотчета. Выручка компании в первом квартале опустилась на 1%, до 7,265 миллиарда долларов при прогнозе в 7,42 миллиарда. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,09 доллара при прогнозе в 0,17 доллара. А число подписчиков выросло на 4,1 миллиона в квартальном выражении после увеличения на 9,9 миллиона с третьего по четвертый квартал.

В то же время, на рынках сохраняются опасения по поводу банковского сектора. Акции PacWest Bancorp падают в цене на 41,04%, до 3,79 доллара. Ранее телеканал CNBC сообщил, что банк изучает "стратегические варианты", в том числе возможную продажу.