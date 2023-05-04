МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Стоимость золота растёт на 1% в четверг вечером после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.11 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 21,6 доллара, или на 1,07%, до 2058,75 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов стоимость золота достигала 2068 долларов за тройскую унцию, что является самой высокой ценой с марта 2022 года. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 2,42% — до 26,302 доллара за унцию.

ФРС по итогам майского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до уровня 5-5,25% годовых. При этом председатель Джером Пауэлл на пресс-конференции дал рынкам сигнал о том, что повышение может стать последним в цикле ужесточения кредитно-денежной политики регулятора.

На этом фоне доллар перешел к снижению, что, в свою очередь, оказало позитивное влияние на котировки драгметалла. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,05%. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте, и наоборот.

Также поддерживает стоимость золота снижение доходности госбондов США. Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) снижается до 3,345% с 3,403% в предыдущий торговый день. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как надежный актив. Их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

"Сочетание экономических проблем, снижения доходности казначейских облигаций и слабого доллара позволило золоту снова засиять", — сказал порталу MarketWatch старший инвестиционный аналитик XM Шаралампос Писсурос (Charalampos Pissouros).