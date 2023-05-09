МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Доллар США подрос во вторник, после того как опубликованные в понедельник результаты опроса показали, что условия кредитования в США не так плохи, как ожидалось, передает Reuters. Британский фунт торговался вблизи максимума за год перед заседанием Банка Англии, на котором, как ожидается, банк повысит процентные ставки.

Опубликованные ранее во вторник данные показали, что в апреле по сравнению с таким же периодом прошлого года импорт в Китай резко сократился, а рост экспорта из него замедлился, но этот отчет почти не повлиял на валютный рынок.

Доллар США немного вырос против юаня на континентальном и оффшорном рынках, до 6,9282 и 6,9218 соответственно.

"Рынки сомневались в том, что данные по внешней торговле Китая будут такими же сильными, как в марте, и оказались правы", — сказал старший аналитик City Index Мэтт Симпсон.

"В сочетании со слабыми данными по активности за апрель это может обусловить более пессимистичные оценки роста экономики", — добавил он.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая за апрель указал на сокращение активности по сравнению с мартом.

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась с ростом на 0,03%, по 0,6783. В понедельник она достигала максимума примерно за три недели на отметке 0,6804.

Пара новозеландский доллар/доллар США снизилась на 0,08%, до 0,6340, после роста до одномесячного максимума 0,63585 днем ранее.

"Наблюдается небольшое восстановление валют, чувствительных к экономическому росту, потому что рынки приходят к выводу, что имеет место замедление роста экономики, но не рецессия" — сказал аналитик National Australia Bank Родриго Катрил.

Вышедшие в понедельник результаты проведенного ФРС опроса показали, что условия кредитования компаний и домохозяйств в США в начале этого года ужесточились, но, вероятно, под воздействием агрессивного повышения процентных ставок, а не стресса в банковском секторе.

Инвесторы внимательно изучили этот отчет, потому что он стал одним из первых индикаторов состояния финансовой системы после краха Silicon Valley Bank в марте.

После выхода результатов опроса доллар США немного укрепился вслед за ростом доходности американских казначейских облигаций, так как трейдеры пересматривали оценки масштабов понижения ключевой процентной ставки, которое ФРС может счесть целесообразным позднее в этом году для ослабления стресса в банковском секторе.

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась со снижением на 0,12%, по 1,0991.

Индекс доллара стабилизировался на уровне 101,44, нивелировав часть полученных ранее во вторник завоеваний, но остается недалеко от достигнутых в последнее время минимумов.

"Результаты опроса были не так плохи, как ожидалось. Наблюдается некоторое ужесточение условий кредитования, — сказал аналитик National Australia Bank Родриго Катрил. — Но в целом на этой стадии результаты опроса не указывают на приближение кризиса кредитования".

Японская иена укрепилась примерно на 0,15%, до 134,92 за доллар США, чему отчасти способствовало заявление управляющего Банка Японии Кадзуо Уэды.

Уэда сказал во вторник, что Банк Японии завершит программу управления кривой доходности и перейдет к сокращению своего баланса, когда будет больше уверен в перспективе стабилизации инфляции на уровне 2%.

Пара британский фунт/доллар США торговалась по 1,2618, недалеко от достигнутого в понедельник 12-месячного максимума 1,2668.

Ожидается, что на заседании в четверг Банк Англии повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5%.

"Банк Англии неохотно повышает ставки, заявляя, что ожидает замедления инфляции и обеспокоен ростом стоимости жизни и ослаблением экономики", — сказал Катрил.

"Вместе с тем в этом году британская экономика доказала свою устойчивость", — добавил он, отметив, что для инвесторов очень важны сигналы центрального банка.