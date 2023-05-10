МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Котировки меди в среду находятся под давлением. Ожидания низкого спроса в течение длительного времени нивелируют поддержку со стороны ослабления доллара США. Кроме того, трейдеры занимают выжидательную позицию в преддверии выхода данных США по инфляции, передает Reuters.

Около 04.43 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME оставались у флэтовой линии, на 8595 долларах за тонну.

Инвесторы ожидают публикации индекса потребительских цен (CPI) США за апрель, которая состоится позже в среду. Эти данные могут повлиять на дальнейшую траекторию процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Индекс доллара в среду снизился против корзины других основных валют после того, как накануне президент Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти не смогли найти решения проблеме государственного долга.

За истекший месяц цены на медь остались в основном без изменений. В апреле котировки продемонстрировали самое сильное месячное падение с июня 2022 года.

Потенциал роста котировок меди ограничен, поскольку ожидается, что спрос будет вялым и во 2-м квартале, отмечают аналитики Meierya Futures. По их словам, рост запасов за пределами Китая оказывает дополнительное давление на мировые цены.

Запасы меди на складах, сертифицированных LME, с 18 апреля выросли на 40%, до 71 675 тонн.

Производство меди в Перу в марте подскочило на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 219 275 тонн, согласно данным Министерства энергетики и горнорудной промышленности. Крупные горнодобывающие предприятия возобновили работу после приостановки в связи с протестами.

Наиболее активно торгующиеся июньские контракты на медь на Шанхайской фьючерсной бирже на момент написания статьи снизились на 0,3%, до 67 190 юаней (9720,63 доллара) за тонну.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME снизились в цене на 0,3%, до 2314 долларов за тонну, олово подорожало на 0,1%, до 26 025 долларов за тонну, цинк снизился в цене на 0,1%, до 2672 долларов за тонну, никель вырос в цене на 0,1%, до 23 535 долларов за тонну, а котировки свинца упали на 0,4%, до 2127,50 доллара за тонну.