МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером после публикации данных по темпам инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.29 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 9,9 доллара, или на 0,48%, до 2032,9 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 1,25% — до 25,575 доллара за унцию.

Инвесторы реагируют на публикацию данных по динамике роста потребительских цен в США. Так, согласно отчету минтруда страны, годовая инфляция замедлилась до 4,9% в годовом выражении с 5% месяцем ранее. Это минимальный показатель с апреля 2021 года.

Борьба с инфляцией является основной задачей Федеральной резервной системы (ФРС) США, чей целевой показатель темпов инфляции находится на 2%. Соответственно, замедление темпов роста цен понижает вероятность того, что ФРС повысит ставку на своем следующем заседании 14 июня. Согласно CME Group, 90% аналитиков прогнозируют, что регулятор через месяц сохранит ставку на текущем уровне в 5-5,25%.