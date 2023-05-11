МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи усиливает рост при продолжающемся укреплении рубля, поднявшись выше 2600 пунктов впервые с начала мая, следует из данных торгов на Московской бирже. Курс рубля на Московской бирже перешел к укреплению

Индекс Мосбиржи к 11.18 мск подскакивает на 2,2%, до 2604,4 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,41%, до 1088,36 пункта.

Курс доллара при этом понижается на 65 копеек, до 75,41 рубля, юаня — на 12 копеек, до 10,83 рубля, евро — на 1,23 рубля, до 82,32 рубля.