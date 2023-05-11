2023-05-11T11:23:00+03:00
2023-05-11T11:26:45+03:00
2023-05-11T11:23:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230511/840570864.html
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые со 2 мая
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Индекс Мосбиржи усиливает рост при продолжающемся укреплении рубля, поднявшись выше 2600 пунктов впервые с начала мая, следует из данных торгов на Московской бирже. Индекс... ПРАЙМ, 11.05.2023
акции, рынки, облигации, новости, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
https://cdnn.1prime.ru/images/83930/74/839307474.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83930/74/839307474.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83930/74/839307473.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83930/74/839307473.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83930/74/839307461.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83930/74/839307461.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230511/840570570.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи усиливает рост при продолжающемся укреплении рубля, поднявшись выше 2600 пунктов впервые с начала мая, следует из данных торгов на Московской бирже.
Индекс Мосбиржи к 11.18 мск подскакивает на 2,2%, до 2604,4 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,41%, до 1088,36 пункта.
Курс доллара при этом понижается на 65 копеек, до 75,41 рубля, юаня — на 12 копеек, до 10,83 рубля, евро — на 1,23 рубля, до 82,32 рубля.