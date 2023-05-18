МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг заметно снижается на фоне продолжающегося роста курса доллара, следует из данных торгов и комментария аналитика.

По состоянию на 18.34 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 27,85 доллара, или на 1,4%, до 19567,05 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,42% — до 23,558 доллара за унцию.

Стоимость золота снижается уже третью торговую сессию подряд, за это время драгметалл подешевел более чем на 3%. В то же время индекс доллара, напротив, растет третий день подряд, что и оказывает давление на котировки как золота, так и других металлов.

"Это значительно ухудшает состояние мирового рынка металлов", — сказал порталу MarketWatch старший аналитик Kitco Metals Джим Выкофф (Jim Wyckoff), подразумевая рост курса американской валюты.