МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Цены на золото в Азии выросли в пятницу, чему способствовало некоторое ослабление доллара США, но все же могут продемонстрировать самое сильное недельное падение за три с половиной месяца, передает Reuters. Надежды на благоприятный исход переговоров по лимиту госдолга США поумерили спрос на золото как актив-убежище.

Около 07.01 по Гринвичу золото на рынке спот выросло в цене на 0,4%, до 1964,99 доллара за унцию. Однако по итогам недели котировки могут упасть на 2,2%, что станет максимальным снижением с начала февраля.

Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,4%, по 1967,90 доллара.

Индекс доллара отступил от почти 2-месячного максимума, и это сделало золото более доступным для держателей иных валют.

Однако перспективы цен на золото остаются негативными, и волатильность котировок будет сохраняться на фоне риска дефолта в США, а также вследствие того, что представители Федеральной резервной системы (ФРС) поумерили надежды участников рынка на сокращение ставок. Об этом сказал Джигар Триведи, старший стратег-аналитик Reliance Securities.

Дальнейшее направление торгов на рынке золота определят поступающие экономические данные и публикация важных отчетов, в том числе протоколов последнего заседания ФРС, добавил он.

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти надеются прийти к соглашению относительно потолка госдолга после возвращения президента с саммита Большой семерки, который завершится в Японии в воскресенье.

Инвесторы ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится позже в пятницу.

Если Пауэлл просигнализирует о том, что процентные ставки будут оставаться высокими дольше, чем полагает рынок, то цены на золото снова окажутся под давлением, отметил Илья Спивак из Tastylive.

Согласно FedWatch, в котировках рынка учитывается 63,3% вероятность того, что ФРС в июне оставит процентную ставку без изменений.

Спот-цены на серебро выросли на 0,8%, до 23,69 доллара за унцию, платина подорожала на 0,8%, до 1057,83 доллара за унцию, а палладий вырос в цене на 2,2%, до 1484,39 доллара за унцию.

Инвесторы увеличивают число длинных позиций по платине, поскольку высокие объемы продаж автомобилей говорят в пользу повышения цен на металлы платиновой группы, отметили в ANZ.