МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Котировки меди в пятницу растут на фоне надежд на то, что власти США придут к соглашению относительно потолка госдолга и смогут избежать дефолта. Как сообщает Reuters, инвесторы корректируют позиции перед выходными.

Около 10.50 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 1,2%, до 8273 долларов за тонну. По итогам сессии четверга медь подешевела на 1,6%.

Финансовые рынки растут после того, как представители Демократической партии сообщили президенту США Джо Байдену в пятницу, что они достигли "устойчивого прогресса" в переговорах с республиканцами по вопросу повышения лимита госдолга США.

"Мы наблюдали это уже много раз. Обе стороны балансируют на грани возможного, а потом вместе приходят к соглашению", — отметил Нитеш Шах из WisdomTree.

"Многие циклические активы колеблются между ростом и снижением в зависимости от развития ситуации вокруг госдолга США. На рынках царит нервозность, высок риск кризиса", — добавил он.

Некоторое снижение индекса доллара обеспечило поддержку рынку, так как номинированные в американской валюте сырьевые товары стали более доступными для держателей иных валют.

Закрытие краткосрочных коротких позиций спекулятивными инвесторами в преддверии выходных также придало повышательный импульс рынку, отметил один из трейдеров.

И все же ближайшие недели будут нелегкими для рынка меди, учитывая слабость спроса в Китае и возможность рецессии экономик США и еврозоны, полагают аналитики.

Алюминий на LME торговался с повышением на 0,4%, по 2293,50 доллара за тонну, никель подскочил на 3,9%, до 21 740 долларов, цинк вырос на 1,6%, до 2499 долларов, свинец повысился на 1,6%, до 2088 долларов, а олово подорожало на 1,3%, до 25 350 долларов.