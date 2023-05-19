МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам пятницы, кроме того, немецкий DAX в ходе торгов обновлял свой исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,19%, до 7756,87 пункта, французский CAC 40 — на 0,61%, до 7491,96 пункта.

Немецкий DAX поднялся на 0,69%, до 16275,38 пункта. В ходе торгов индекс обновил свой исторический максимум в 16290,19 пункта, поднявшись до нового рекордного значения в 16331,94 пункта.

По итогам недели все три индекса также оказались в плюсе — FTSE 100 вырос на 0,03%, CAC 40 — на 1,04%, DAX — на 2,27%. Преимущественно инвесторы сохраняли оптимизм относительно переговоров о потолке государственного долга США, что способствовало росту на европейских фондовых рынках.

В следующий вторник инвесторы будут оценивать предварительную оценку композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны. Согласно ожиданиям аналитиков, показатель в мае снизился до 53,7 пункта с 54,1 пункта.