МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Цены на золото снижаются во вторник вечером, следует из данных торгов; аналитики прогнозируют волатильность котировок металла на фоне предстоящей публикации экономических данных по США. Цена на золото снижается в ожидании решения ситуации вокруг госдолга США

По состоянию на 19.21 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,25 доллара, или на 0,32%, до 1 970,95 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,2% — до 23,575 доллара за унцию.

Инвесторы продолжают следить за переговорами о повышении потолка госдолга США. В понедельник прошла встреча президента страны Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти. По словам президента, на встрече еще раз было подтверждено, что возможность дефолта не рассматривается, и необходимо двигаться к двухпартийной договоренности. В то же время, он отметил, что разногласия остаются, а Маккарти заявил, что, несмотря на десятидневный дедлайн, у законодателей должно быть 72 часа на изучение окончательной договоренности.

Также в эту среду валютные инвесторы будут оценивать содержание протокола майского заседания ФРС США, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25% годовых. А в четверг будет опубликована вторая оценка роста ВВП США в первом квартале. Аналитики ожидают, что минторг страны сохранит её на уровне 1,1% в пересчете на год.

"Ожидается, что это будет еще одна волатильная неделя для драгоценного металла из-за событий и экономических релизов, несущих в себе риски", — цитирует портал MarketWatch рыночного аналитика FXTM Лукмана Отунуги (Lukman Otunuga).