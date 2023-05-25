МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг остаются почти без изменений, передает Reuters. Неопределенность относительно ситуации с потолком госдолга в США компенсирует поддержку со стороны возможного сокращения добычи ОПЕК+.

Около 06.35 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 14 центов, или 0,2%, до 78,22 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 25 центов, или 0,3%, до 74,09 доллара за баррель.

По словам лидера республиканцев в конгрессе Кевина Маккарти, в ходе переговоров по вопросу повышения потолка госдолга был достигнут некоторый прогресс, однако некоторые вопросы остались неразрешенными. Время для достижения соглашения о повышении потолка госдолга, который составляет 31,4 трлн долларов, истекает.

Представители президента США Джо Байдена и Республиканской партии в конгрессе в среду провели очередной раунд переговоров о повышении потолка госдолга в попытке избежать дефолта.

"Инвесторы в ходе азиатской сессии занимали выжидательную позицию, так как их склонность к риску снизилась на фоне неопределенности относительно потолка госдолга в США, что огранило потенциал роста цен на нефть", — отмеиил Йип Джун Ронг из IG.

"Наряду с укреплением доллара этот фактор (неопределенность относительно ситуации с госдолгом США) сдерживает потенциал роста цен. На рынке ожидают катализатора, чтобы восстановление цен продолжилось", — добавил Йип.

В среду нефтяные цены получали поддержку на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о том, что инвесторам, ставящим на снижение котировок, следует быть осторожными.

Некоторые инвесторы восприняли эти заявления как сигнал о возможном дополнительном сокращении добычи ОПЕК+, решение о котором может быть принято на заседании, намеченном на 4 июня.

Между тем потенциал снижения котировок ограничен после того, как Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о неожиданном значительном сокращении запасов нефти на неделе 13-19 мая.

Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти на 12,5 млн баррелей, до 455,2 млн баррелей ввиду сокращения импорта. Аналитики ожидали уменьшения запасов на 800 000 баррелей.

Запасы бензина снизились на 2,1 млн баррелей, до 216,3 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 600 000 баррелей, до 105,7 млн баррелей, сообщили в EIA.