МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Котировки золота в пятницу растут на фоне снижения доллара с 2-месячного максимума. Однако по итогам недели драгоценный металл может продемонстрировать снижение 3-ю неделю подряд, в то время как внимание трейдеров приковано к переговорам о лимите госдолга США и перспективам процентных ставок ФРС, сообщает Reuters.

Около 06.47 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,5%, до 1950,39 доллара за унцию, ранее упав до минимума с 22 марта 1936,59 доллара. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,4%, по 1950,60 доллара за унцию.

С начала недели цены на золото потеряли 1,3%.

Дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС исключать нельзя, однако на рынке золота могут возникнуть продажи после недавней коррекции цен, считает Сони Кумари, стратег-аналитик ANZ.

В 12.30 по Гринвичу инвесторы будут ждать выхода апрельского индекса расходов на личное потребление (PCE) Министерства торговли США.