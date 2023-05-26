МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei вырос в пятницу благодаря подорожанию акций производителей микросхем. Как сообщает Reuters, удачная отчетность американской компании Nvidia и последующий рост ее котировок продолжили оказывать поддержку сектору.

На закрытии азиатской сессии Nikkei вырос на 0,37% до отметки 30 916,31 пункта. Таким образом, Nikkei вырос по итогам седьмой недели кряду. Это самая продолжительная череда роста за последние пять лет.

Однако Nikkei закрылся значительно ниже достигнутых за день максимумов, просев во второй половине дня после полуденного роста на 1%.

Более широкий индекс Topix растерял прирост в размере 0,6% и завершил сессию у флэтовой линии на отметке 2145,84 пункта, прервав шестинедельную серию роста.

Неделя была волатильной для японских акций. Во вторник оба индекса взлетели до максимумов 1990-х годов, а затем резко отступили.

"Некоторые технические индикаторы все еще сигнализируют о перекупленности. Поэтому легко предположить, что если Nikkei превысит 31 000 пунктов, будет стимул к фиксации прибыли", — рассказала Маки Савада, стратег Nomura Securities.

В то же время, "при таких высоких уровнях Nikkei есть те, кто хочет купить, но не может, поэтому, когда акции падают, они бросаются их покупать".

Популярный технический индикатор, известный как 14-дневный индекс относительной силы (RSI), всю неделю оставался выше отметки 70, что указывает на перегретость рынка. Он держится вблизи 75 по 100-балльной шкале.

Компоненты Nikkei показали крайне разнонаправленную динамику. Бумаги 70 из 225 его компонентов выросли в цене, акции 153 компаний подешевели. Котировки двух компаний не изменились.

Наихудшие результаты в Nikkei показал сектор энергетики, упавший на 2,45% после того, как сырая нефть резко снизилась в цене с почти 30-дневного максимума.

Наилучшие результаты показал сектор технологий, поднявшийся на 0,52%.

Котировки Tokyo Electron выросли на 4,44%. Бумаги производителя оборудования для тестирования чипов Advantest, в число клиентов которого входит Nvidia, прибавили 3,92%. В четверг котировки Advantest выросли на 16%.

Акции Tokyo Electron и Advantest опринесли Nikkei 128 пунктов, тогда как общий прирост Nikkei составил 115 пунктов.