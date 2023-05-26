МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В пятницу цены на кукурузу в Чикаго растут, продолжая позитивную динамику этой недели. Как сообщает Reuters, прогнозы засушливой погоды на Среднем Западе усиливают опасения по поводу условий созревания урожая этого года.

Соя и пшеница также дорожают, нацеливаясь на рост по итогам недели. Рынки зерновых восстанавливаются с многомесячных минимумов, достигнутых на прошлой неделе.

Помимо метеопрогнозов, поддержку зерновым перед 3-дневными праздничными выходными в США также оказывает неопределенность вокруг судьбы зерновой сделки, а также снижение доллара с 2-месячного максимума, отметили трейдеры и аналитики.

Согласно прогнозам, в начале июня в некоторых районах Среднего Запада будет сохраняться сухая погода, угрожающая посевам кукурузы и сои урожая этого года, который, как ожидается, будет рекордно высоким.

Между тем слабый экспортный спрос, о котором свидетельствуют вышедшие в четверг еженедельные данные Минсельхоза США, продолжает ограничивать потенциал роста цен на зерновые.

В 10.49 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на кукурузу выросли в цене на 0,6%, до 5,94 доллара за бушель.

Фьючерсы на пшеницу выросли в цене на 1,2%, до 6,11 1/4 доллара за бушель, а соя подорожала на 0,9%, до 13,36 доллара за бушель.

Неблагоприятные погодные условия для созревания озимой пшеницы в США, посевы которой уже пострадали от засухи, несмотря на недавние проливные дожди, оказывают поддержку рынку. Сухая погода в северной части Европы также благоприятна для котировок.